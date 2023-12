Polsk general: Russisk rakett passerte trolig gjennom polsk luftrom

NTB

En russisk rakett gikk trolig gjennom polsk luftrom fredag, sier en polsk general etter at et uidentifisert objekt ble observert i morgentimene.

Raketten var om lag 3 minutter over Polen og kom så langt som 40 kilometer inn i landet, ifølge general Maciej Klisz, som er operativ sjef for landets væpnede styrker.

Raketten skal både ha kommet fra Ukraina og så havnet inne i Ukraina igjen.

– Alt tyder på at en russisk rakett kom inn polsk luftrom. Den forlot også luftrommet vårt, sier forsvarssjef Wieslaw Kukula. Han sier dette er bekreftet av polske og allierte radarer.

– Hele flyruten over polsk territorium ble overvåket, sier Klisz.

Statsministeren møtte forsvarsledelsen

Tidligere fredag meldte forsvarskommandoen om et uidentifisert objekt i polsk luftrom. Kringkasteren TV Republika meldte også at det ble søkt etter objektet i nærheten av byen Hrubieszow sør i Polen.

– Vi fikk informasjon om at et objekt dukket opp på radaren i nærheten av Hrubieszow. Vi har ingen bekreftelse på at det falt ned i vår region, sa guvernør Krzysztof Komorski i Lublin.

Statsminister Donald Tusk møtte fredag formiddag sjefene for hæren og sikkerhetstjenestene for å diskutere hendelsen.

Russiske styrker gjennomførte et massivt drone- og rakettangrep mot Ukraina fredag natt og morgen. Minst 18 mennesker ble drept og rundt 100 såret.

Rakett traff landsby nær grensen

I november 2022 traff en ukrainsk rakett på avveie den sørpolske landsbyen Przewodow, noen kilometer fra grensa mot Ukraina. Hendelsen skapte frykt for at krigen skulle spre seg til Polen.

I april ble et militært objekt funnet i en skog i nærheten av landsbyen Zamosc nær den nordlige byen Bydgoszcz. Det ble senere rapportert at det var en russisk missil.