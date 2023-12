Militært romfartøy skutt opp i USA

Et udatert foto skaffet til veie av U.S. Air Force viser det ubemannede romflyet X-37B på Kennedy Space Center i Florida. Det ble skutt opp i verdensrommet på nytt torsdag kveld, amerikansk tid. Foto: AP / NTB

NTB

Et militært amerikanske romfartøy er sendt opp fra Kennedy Space Center. Det konkrete oppdraget til den hemmelighetsfulle farkosten er ukjent.

Ferden er den sjuende for det ubemannede romflyet X-37B, som denne gangen ble sendt opp med en Falcon Heavy-bærerakett fra SpaceX. Valget av den tunge bæreraketten betyr at fartøyet kan ha blitt sendt opp i en høyere bane enn tidligere.

Oppskytingen er blitt utsatt i to uker på grunn av dårlig vær og tekniske problemer. Den skjer to uker etter at det kinesiske romflyet Shenlong ble skutt opp på et nytt oppdrag.

Få detaljer er kjent om X-37B, som mest av alt ligner en romferge i miniatyrformat. Den kan utrustes med forskjellige typer utstyr. Den nye ferden omfatter «eksperimenter med framtidens overvåkingsteknologi i verdensrommet», ifølge en uttalelse fra det amerikanske luftforsvarets Rapid Capabilities Office.

Den forrige ferden for X-37B varte i omkring to år. Fartøyet landet da i november 2022.