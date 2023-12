Stadig flere palestinere blir varig lemlestet i israelske angrep

NTB

Minst 21.000 palestinere er drept og 55.000 er såret i de israelske angrepene mot Gaza. Stadig flere av de sårede har måttet amputere armer eller bein.

Legene ga Shaimaa Nabahin et umulig valg: Mist beinet, eller risiker å dø.

Den 22 år gamle palestinske kvinnen fikk ankelen knust i et israelsk flyangrep og hadde ligget på et overfylt sykehus på Gazastripen i nesten en uke.

Legene fortalte at hun led av blodforgiftning, og Nabahin tok ingen sjanser. Hun ba dem amputere beinet 15 centimeter under kneet.

Livet ble endret

Beslutningen gjorde at livet har tatt en helt ny vending for den ambisiøse studenten, slik det også har gjort for mange andre palestinere som har mistet armer eller bein i de israelske angrepene.

– Hele livet mitt er endret, konstaterer Nabahin fra sykesengen på al-Aqsa-sykehuset i Deir al-Balah.

Før krigen studerte hun internasjonal politikk ved et universitet i Gaza og planla å reise til Tyskland for å fullføre studiene der.

– Det eneste målet mitt nå er å komme vekk fra Gaza for å redde det som er igjen av meg, og å få meg en protese slik at jeg kan leve et normalt liv, sier hun.

En av mange

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) og helsedepartementet i Gaza foretas det nå svært mange amputasjoner i Gaza, men eksakte tall foreligger ikke.

Sykehusene er overfylt av sårede, mangelen på medisiner og medisinsk utstyr er prekær, faren for infeksjoner er overhengende, og legene ser ofte ingen annen utvei enn å fjerne ødelagte og infiserte lemmer for å redde liv.

Bare på al-Aqsa-sykehuset i Deir al-Balah ligger flere titalls amputerte.

Kunne vært unngått

Eksperter tror at mange av amputasjonene kunne ha vært unngått med bedre behandling, men de israelske angrepene har satt 27 av Gazas 36 sykehus ut av spill, og slik behandling har ingen lenger kapasitet til å gi.

Over 200 leger er drept i angrepene, og mangelen på kirurger og spesialister gjør at raske amputasjoner ofte blir eneste utvei.

De israelske angrepene gjør også at mange sårede ikke klarer å ta seg fram til ett av de gjenværende sykehusene, eller at de kommer dit for sent til at amputasjoner kan unngås.

Dør av infeksjoner

– Man risikerer å dø av infeksjoner i skadde lemmer, forteller Sean Casey i WHO, som nylig besøkte flere av de gjenværende sykehusene i Gaza.

Etter år med konflikt og israelsk blokade var kapasiteten på sykehusene i Gaza sprengt alt før krigen. Tilpassede proteser som kan gjøre det mulig for amputerte å leve tilnærmet vanlige liv, har lenge vært mangelvare.

For dem som har måttet amputere de siste månedene, venter en svært vanskelig tid. Rundt 85 prosent av Gazas 2,3 millioner innbyggere er drevet på flukt fra sine hjem og lever nå under svært primitive forhold med dårlig hygiene og mangel på det meste.

Store smerter

Shaimaa Nabahins liv tok en ny vending da Israel bombet nabohuset i flyktningleiren Bureij 13. november og en betongblokk knuste ankelen hennes.

I all hast ble hun fraktet til al-Aqsa-sykehuset i nærheten, der legene opererte og lyktes med å stanse blodtapet. Strømmen av sårede fra andre angrep gjorde imidlertid at hun ikke ble fulgt opp, og noen dager senere ble foten stadig mørkere på grunn av en infeksjon.

– De oppdaget at det var splinter som forgiftet blodet mitt, forteller hun. Amputasjonen gikk bra, men smertene er kraftige og holder henne våken om nettene.

Åttebarnsmor

I en annen seng på sykehuset ligger 54 år gamle Nawal Jaber. Hun mistet begge beina etter å ha blitt såret i et israelsk angrep mot Bureij-leiren 22. november.

Barnebarnet ble drept, og ektemannen og sønnen ble i likhet med henne selv såret.

– Jeg skulle så gjerne være der for barna mine, men jeg er ikke i stand til det, forteller åttebarnsmoren mens tårene renner.

Tunge valg

Den ortopediske kirurgen Jourdel Francois, som jobber for Leger Uten Grenser, sier faren for infeksjoner etter operasjoner som den Nabahin gjennomgikk, er overhengende i Gaza.

Francois jobbet i november på det overfylte Nasser-sykehuset i Khan Younis, der hygienen var elendig som følge av mangel på rent vann og medisinsk utstyr.

Den franske kirurgen husker hvordan de fikk inn en ung jente som hadde fått begge beina knust, og som straks burde ha blitt amputert. Køen på operasjonssalen gjorde imidlertid at hun måtte vente, og noen timer senere døde hun, trolig av blodforgiftning, forteller han.

– Det kommer inn 50 sårede hver eneste dag, og man må ta tunge valg, forteller Francois.