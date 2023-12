Disse internasjonalt kjente personene gikk bort i 2023

NTB

Verden har tatt farvel med en rekke bemerkelsesverdige mennesker i 2023. Blant dem Tina Turner, Silvio Berlusconi, Henry Kissinger og Sinéad O’Connor.

En av de mest oppsiktsvekkende bortgangene kom da flyet med Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin om bord styrtet under mystiske omstendigheter 23. august. Dette skjedde bare to måneder etter at hans leiesoldater marsjerte mot Moskva i det som så ut til å være et mytteri, før de brått ga seg og vendte tilbake til sine baser.

Blant de som har dødd fra verdenspolitikken i år, finner vi den tidligere amerikanske utenriksministeren Henry Kissinger, som etter å ha tjent to amerikanske presidenter fortsatte å sette sitt preg på amerikansk utenrikspolitikk i flere tiår. Den finske ekspresidenten og fredsprisvinneren Martti Ahtisaari gikk også bort.

Innenfor kultur og underholdning er det flere som blir husket lenge etter sin bortgang. Lista, som er utarbeidet av nyhetsbyrået AP, inkluderer: Matthew Perry, Raquel Welch, Sinéad O’Connor, Burt Bacharach, David Crosby, Tony Bennett, Harry Belafonte, Jeff Beck og Tony Bennett.

Her er en kronologisk liste med noen av de internasjonalt betydningsfulle personene som døde i 2023:

Januar

4. januar: Fay Weldon (91): Britisk forfatter kjent for sine skarpe observasjoner av kvinners erfaringer og seksualpolitikk.

10. januar: Jeff Beck (78): Gitarvirtuosen som gjennom flere tiår utforsket grensene til blues, jazz og rock.

12. januar: Lisa Marie Presley (54). Eneste etterkommer etter Elvis Presley. Sanger og komponist som dedikerte seg til sin fars ettermæle.

16. januar: Gina Lollobrigida (95): Italiensk filmlegende som på 1950-tallet ble utropt til «Verdens vakreste kvinne».

18. januar: David Crosby (81): Rockesanger som gikk fra å synge snille harmonier i The Byrds til å bli superstjerne i den legendariske gruppen Crosby, Stills, Nash amp; Young.

28. januar: Tom Verlaine (73): Gitarist og grunnlegger av proto-punk bandet Television som ofte opptrådte med navn som the Ramones, Patti Smith og Talking Heads.

Februar:

3. februar: Paco Rabanne (88): Spanskfødt designer kjent for sine parfymer og romfartsinspirerte kolleksjoner.

5. februar: Pervez Musharraf (79): Generalen som tok makta i Pakistan og senere sluttet seg til den amerikanske krigføringen mot Taliban i Afghanistan.

8. februar: Burt Bacharach (94): Talentfull og populær komponist som gledet millioner med sine sanger og arrangementer.

11. februar: Hans Modrow (95): Den siste kommunistlederen i Øst-Tyskland.

15. februar: Raquel Welch (82): Hennes vandring opp av havet ikledd en skinnbikini i filmen «One Million Years BC» ga henne raskt status som internasjonalt sexsymbol på 1960 og 1970-tallet.

Den amerikanske skuespillerinnen Raquel Welch gikk bort i februar, 82 år gammel.

April:

3. april: Nigel Lawson (91): Finansminister under Margaret Thatcher.

10. april: Al Jaffe (102): Prisvinnende tegneserieskaper i Mad Magazine.

25. april: Harry Belafonte (96): Menneskerettsforkjemper og underholdningsgigant.

27. april: Jerry Springer (79): Amerikansk programleder med programmer preget av dysfunksjonelle gjester og sterkt deltakende publikum.

Mai:

19. mai: Andy Rourke (59): Bassist i det legendariske britiske 80-tallsbandet The Smiths.

24. mai: Tina Turner (83): Kruttønne av en artist som kom seg ut av det voldelige ekteskapet med Ike. Ble megastjerne på 80-tallet blant annet med listetoppen «Whats Love Got to Do With It».

Juni:

8. juni: Pat Robertson (93): Religiøs radiomann som gjorde en liten radiostasjon i Virginia om til et globalt kristent radionettverk.

10. juni: Theodore «Ted» Kaczynski (81): Kjent som «Unabomberen». Stod bak en rekke bombeangrep over 17 år der 23 personer ble skadd og 3 drept.

12. juni: Silvio Berlusconi (86): Mediemogul og milliardær som ble Italias lengstsittende statsminister til tross for en rekke skandaler og anklager om korrupsjon.

12. juni: Treat Williams (71): Skuespiller kjent fra filmen Hair og TV-serien Everwood.

13. juni: Cormac McCarthy (89): Pulitzervinnende forfatter kjent for bøker som «The Road», «Blood Meridian» og «All the Pretty Horses».

16. juni: Daniel Ellsberg (92): Varsleren som lekket the «Pentagon Papers» som fortalte sannheten om krigføringen i Vietnam og som var med på å felle president Richard Nixon.

Silvio Berlusconi var flere ganger statsminister i Italia til tross for korrupsjonsanklager.

Juli

26. juli: Sinéad O’Connor (56): Irsk sanger og komponist som ble en superstjerne i 20-årene. Ikke minst for sin tolking av Prince-låten «Nothing Compares to You».

August

9. august: Robbie Robertson (80): Gitarist og komponist i The band.

23. august: Jevgenij Prigozjin (62): Lederen av den private russiske hæren Wagner-gruppen.

Oktober

16. oktober: Martti Ahtisaari (86): Finlands tidligere president som fikk Nobels fredspris i 2008.

23. oktober: Bobby Charlton (86): Fotballikonet som var sentral da England ble verdensmester i 1966.

28. oktober: Matthew Perry (54): Skuespilleren bak karakteren Chandler Bing i serien Friends.

Lederen av Wagner-gruppen Jevgenij Prigozjin døde i en flystyrt i august.

November

19. november: Rosalynn Carter (96): USAs tidligere førstedame, gift i over 77 år med tidligere president Jimmy Carter.

25. november: Terry Venables (80): Fotballtreneren som blant annet fikk England til semifinale i EM 1996.

29. november: Henry Kissinger (100): Amerikansk utenriksminister under Nixon og Ford som ble tildelt Nobels fredspris.

30. november: Shane MacGowan (65): Sanger og frontfigur i The Pogues.

Desember

8. desember: Ryan O'Neal (82): Amerikansk skuespiller, kjent fra blant annet det romantiske dramaet «Love Story» og en rekke andre filmer og TV-serier.

26. desember: Wolfgang Schäuble (81): Tysklands finansminister under eurokrisen.

27. desember: Lee Sun-kyun (48): Sørkoreansk skuespiller, kjent fra storfilmen «Parasitt», som vant Oscar for beste film i 2020.

27. desember: Jacques Delors (98): Fransk politiker og tidligere leder av EU-kommisjonen, som blir regnet som arkitekten bak dagens EU og euroen.