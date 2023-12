Israel har avsluttet gransking av soldaters drap på tre gisler

NTB

Det israelske forsvaret (IDF) har avsluttet granskingen av israelske soldaters drap på tre israelske gisler på Gazastripen.

De tre gislene ble drept på Gazastripen 15. desember da de israelske soldatene mistolket rop om hjelp som et triks fra Hamas-krigere for å lede soldatene inn i et bakholdsangrep.

IDF konkluderer med at soldatene handlet korrekt, etter beste evne og forståelse.

Det israelske forsvaret påtok seg umiddelbart ansvaret for å ha drept de tre gislene, som var blitt bortført av militante palestinere under Hamas-angrepet på Israel 7. oktober. De tre var blant rundt 240 personer som ble tatt som gisler og fraktet til Gazastripen.

IDFs gransking viser til at det var intense kamper i dagene rundt 15. desember og at det ikke forelå noen etterretningsopplysninger som indikerte at gislene ble holdt i bygninger der de israelske soldatene ble møtt med kraftig skyts.

Opptak viser at gislene hadde tatt av seg skjortene og at den ene av dem viftet med et hvitt flagg, men de ble bare identifisert som gisler etter at likene var blitt undersøkt, fremkommer det av granskingen.

– IDF sviktet i oppdraget med å redde gislene i dette tilfellet. Hele kommandoleddet føler seg ansvarlig for denne vanskelige hendelsen, angrer på utfallet, og deler sorgen med de tre gislenes familier, sier forsvarssjef Herzl Halevi.