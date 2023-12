Israelske luftangrep nær Damaskus

NTB

Israel har to ganger på få timer angrepet mål sør i Syria og i nærheten av Syrias hovedstad Damaskus, ifølge syriske statlige medier.

Eksplosjoner kunne torsdag kveld høres i nærheten av hovedstaden.

– Vårt luftvern fanger opp fiendtlige mål i nærheten av Damaskus, meldte det statlige nyhetsbyrået SANA, som beskrev angrepet som israelsk.

Mål sør i Syria ble også angrepet, skriver Jerusalem Post , som siterer SANA på at det ble gjennomført av israelske kampfly fra Golanhøydene.

Det lokale nyhetsnettstedet Suwayda 24 melder at et av den syriske hærens radaranlegg, i Tal al-Sahn, nær grensen mellom Syria og Jordan, var mål for luftangrepene og at radaranlegget ble ødelagt. Det ble ikke meldt om drepte eller sårede der, ifølge nettstedet.

Den andre angrepsbølgen skjedde natt til fredag. Den førte til materielle ødeleggelser i Damaskus-området, melder SANA. Ifølge nyhetsbyrået ble denne andre angrepsbølgen gjennomført fra libanesisk luftrom.

Israel kommenterer sjelden enkeltangrep i Syria, men har gjentatte ganger sagt at de ikke vil tillate at Iran utvider sin tilstedeværelse i nabolandet. Iran er alliert med Syrias president Bashar al-Assad.

Israel har utført hundrevis av luftangrep mot Syria siden borgerkrigen brøt ut der i 2011, primært rettet mot Iran-støttede libanesiske Hizbollah-styrker og den syriske hærens stillinger. Angrepene er trappet opp siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut 7. oktober.