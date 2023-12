To skadd da lasteskip gikk på mine i Svartehavet

Et bilde tatt av ukrainske grensevakter viser det Panama-registrerte lasteskipet som gikk på en mine i Svartehavet tidlig onsdag morgen. Skipet var på vei for å laste korn i havnebyen Izmail ved Donau. To personer ble skadd, og en av dem ble sendt til sykehus etter ulykken. Foto: Ukrainas grensevakttjeneste / AP / NTB

NTB

Kapteinen og en sjømann ble skadd da et Panama-registrert lasteskip gikk på en mine i Svartehavet, ifølge det ukrainske militæret.

Den skadde sjømannen, en egypter, ble sendt til sykehus i den ukrainske havnebyen Izmail ved Donau, opplyser lederen for påtalemyndigheten i Odesa fylke. Kapteinen fikk helsehjelp på stedet.

Kilder i shippingbransjen opplyser til Reuters at det er snakk om et tørrlastskip som opereres av et gresk rederi.

Påtalelederen sier skipet traff minen tidlig onsdag morgen i et elveutløp. Skipet var da på vei til Izmail for laste korn, opplyser det britiske sikkerhetsfirmaet Ambrey til Reuters. Minen rammet akterenden på skipet og førte til ødeleggelser på utstyr om bord og til at maskineri ble satt ut av spill.

– Fartøyet mistet både kontroll og kurs, og en brann brøt ut på øvre dekk, skrev Ukrainas sørlige militærkommando på Telegram torsdag.

Det var dårlig vær på stedet. Ukrainas forsvar legger til at oppisket sjø ofte øker risikoen fra miner.

Lasteskipet hadde en besetning på 18, blant dem 13 egyptere, tre ukrainere og to tyrkere.

Etter at Russland trakk seg fra en FN-støttet kornavtale i juli, har Ukraina blitt nødt til å finne en ny rute for sin korneksport. Ukraina hevder at det russiske militæret stadig slipper sjøminer i nærheten av denne nye ruten.

Russlands forsvarsdepartement har ikke svart på Reuters' henvendelser om kommentarer til saken.

Både Ukraina og Russland er blant verdens største korneksportører.