Blindpassasjer i kritisk tilstand funnet under fly i Paris

NTB

Tilstanden er kritisk for en blindpassasjer som ble funnet i Paris etter å ha skjult seg i understellet på et fly fra Algerie, ifølge franske myndigheter.

Personen, som ble funnet på et fly som kom fra byen Oran vest i Algerie, behandles på et sykehus i nærheten av Paris-flyplassen Orly, sier en kilde som jobber i sikkerhetsapparatet og er kjent med saken.

Blindpassasjeren ble funnet da flyet fra Air Algérie kom til den franske hovedstaden etter en flytur på to og en halv time. Mannen antas å være i 20-årene, men hadde ikke ID på seg, opplyser påtalemyndigheten.

Temperaturen kan falle til minus 50 eller 60 grader i hulrommet rundt understellet på fly. Dette er ikke en del av flyets trykkabin, noe som også kan føre til oksygenmangel for blindpassasjerer som gjemmer seg der.

I 2019 falt liket av en antatt blindpassasjer flere hundre meter fra et fly sørvest for London. Det samme skjedde med en blindpassasjer fra på et fly fra Sør-Afrika til den britiske hovedstaden i 2015. En annen blindpassasjer på det samme flyet overlevde den ti timer lange reisen.