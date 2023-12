Martines far sier han ikke stoler på britiske myndigheter

NTB

Faren til Martine Vik Magnussen sier at han ikke kan stole på britiske myndigheters etterforskning av drapet på datteren.

Martine Vik Magnussen ble funnet drept i London i 2008. Dagen etter flyktet den hovedmistenkte, Farouk Abdulhak, sønn av en milliardær fra Jemen, til hjemlandet med farens privatfly. Abdulhak bor nå i Jemen.

Det finnes ingen utleveringsavtale mellom Storbritannia og Jemen, og situasjonen i det krigsherjede landet gjør at Abdulhak neppe blir stilt til ansvar for drapet, skriver den britiske storavisen The Times.

I fjor pågrep britisk politi en kvinne i forbindelse med voldtekten og drapet på Martine Vik Magnussen. Martines far sa da at pågripelsen var et skritt i riktig retning. Men nå, etter at påtalemyndigheten har henlagt siktelsene mot kvinnen, sier Odd Petter Magnussen at han har mistet tilliten til politiet i Storbritannia.

I et intervju med avisen sier Magnussen at han «holdes på armlengdes avstand» av etterforskerne. Han sier videre at kommunikasjonen er blitt vanskeligere, og at det han får vite når han først får vite noe, er begrenset og kortfattet. Men han sier at målet er at familien hans fortsetter forsøket på å oppnå rettferdighet for den drepte datteren.

– Jeg føler på frustrasjon og skuffelse etter så lang tid, der den siste aktiviteten i saken resulterte i at det ikke er blitt tatt ytterligere skritt, sier Magnussen.

– Jeg ønsker velkommen en mulighet til å få tilbake tilliten til politiet og til å fortsette kampen for å oppnå rettferdighet for Martine, sier han.