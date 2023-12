Israels forsvarssjef: Må være forberedt på Libanon-offensiv

NTB

Det israelske forsvaret (IDF) må være forberedt på offensiv mot den Iran-støttede Hizbollah-militsen i Libanon, sier landets forsvarssjef.

– I dag har vi godkjent en rekke framtidsplaner, og vi må være klare for en offensiv hvis det skulle bli nødvendig, sa forsvarssjef Herzi Halevi under et besøk på et kommandosenter i byen Safed nord i Israel onsdag.

Han sa at de israelske styrkene i nord er i høy kampberedskap.

Israels militære og Hizbollah-militsen har gjentatte ganger havnet i kamp sør i Libanon etter at islamistbevegelsen Hamas på Gazastripen invaderte Israel 7. oktober. Onsdag skjøt Hizbollah raketter mot den israelske grensebyen Kiriat Shmona. Ingen ble drept eller såret, men det oppsto ødeleggelser på flere bygninger, uttaler israelsk politi. Samme dag ble tre personer, blant dem en Hizbollah-kriger, drept i israelske angrep sør i Libanon.