Apple har fått medhold – klokkeforbud midlertidig opphevet

NTB

Amerikanske myndigheters beslutning om å forby import og omsetning av Apple-klokker som kan lese av oksygen i blodet, er satt på pause.

Forbudet trådte i kraft tirsdag etter at USAs president Joe Bidens administrasjon valgte å ikke omgjøre beslutningen fra U.S. International Trade Commissions (ITC) om å forby import og omsetning av Apple-klokker med oksygenmålingsteknologi.

Apple fremmet deretter en anke ved føderale U.S. Court of Appeals, som onsdag ga Apple medhold. Det dreier seg om en midlertidig pause av forbudet mens ankeinstansen skal vurdere Apples anmodning om å få på plass en mer langvarig pause under ankeprosessen.

Ankedomstolen gitt ITC frist til 10. januar med å svare på Apples anmodning. Da løper tiden ut.

Bakgrunnen for ITCs beslutning var en klage fra selskapet Masimo. Masimo produserer medisinsk utstyr og anklager Apple for brudd på patentrettigheter.

Ifølge Masimo har Apple lokket til seg ansatte fra dem for deretter å stjele teknologi selskapet tidligere har utviklet for å måle oksygennivået i blodet.

Masimo gikk tidligere i år rettens vei i California, men juryen greide ikke å bli enige om en kjennelse. Apple har på sin side saksøkt Masimo i Delaware.

Masimo har overfor nyhetsbyråene Reuters og AFP avvist å kommentere ankedomstolens beslutning, mens Apple ikke har svart på henvendelser om å kommentere saken.