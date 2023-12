Palestina-aktivister sperret tilgang til storflyplasser i USA

Det tok nesten 45 minutter før veien var ryddet og kunne gjenåpnes ved Los Angeles' internasjonale lufthavn. Foto: KABC-TV / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Flere titalls propalestinske aktivister er pågrepet i USA etter at de sperret veitrafikken til to av landets største flyplasser i Los Angeles og New York.