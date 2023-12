Praha-skytter innrømmet dobbeltdrap i avskjedsbrev

NTB

Studenten som drepte 14 og såret 25 i Praha forrige uke, etterlot seg et brev der han innrømmer et dobbeltdrap uken før masseskytingen, opplyser politiet.

Da 24-åringens bolig ble ransaket, fant politiet brevet der studenten innrømmer å ha drept en mann og hans to måneder gamle datter, sier en talsperson for politiet onsdag. Det lå tilsynelatende ikke noe motiv bak drapet.

– Vi kan foreløpig ikke offentliggjøre innholdet i brevet, sier talspersonen og sier det kan sette etterforskningen i fare.

Brevet ble funnet i boligen 24-åringen delte med faren sin. Rett før han dro til Karlsuniversitetet i den tsjekkiske hovedstaden, skjøt og drepte han faren. Etter massedrapet på universitet tok gjerningsmannen sitt eget liv.

Allerede kort tid etter masseskytingen kom det fram at 24-åringen også var mistenkt for dobbeltdrapet uken før. Ballistiske prøver fra et våpen funnet i boligen styrket den teorien.

24-åringen klarte å samle sammen flere våpen på lovlig vis, uten at myndighetene fattet mistanke.