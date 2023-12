«EU-arkitekten» Jacques Delors er død

EU-kommisjonens tidligere leder Jacques Delors er død, 98 år gammel. Her fra et besøk i Det hvite hus i 1993, der han besøkte president Bill Clinton.

NTB

EU-kommisjonens tidligere leder Jacques Delors er død, 98 år gammel. Franskmannen blir av mange sett på som faren til dagens EU og euroen.

Delors sovnet stille inn i sitt hjem i Paris onsdag, opplyser datteren Martine Aubry til nyhetsbyrået AFP.

Franskmannen ledet EU-kommisjonen fra 1985 til 1995. Han var dermed kommisjonspresident da Norge forhandlet om medlemskap og inngikk EØS-avtalen.

Det var også under Delors' ledelse at EU tok steget fra et økonomisk fellesskap til å bli en politisk union med signeringen av Maastricht-traktaten i 1992.

Opprettelsen av fellesmarkedet, Schengen-avtalen, Erasmus-programmet for studentutveksling og opprettelsen av unionens felles valuta, euro. Alt dette skjedde på franskmannens vakt.

– Symbolet på gullalderen

«Jacques Delors – en stor europeer – er død», står det i nekrologen til Le Monde onsdag kveld.

Den franske storavisen beskriver 98-åringen som en av de viktigste figurene i EUs historie. Selve «EU-arkitekten».

– Sosialisten Delors var symbolet på gullalderen til EU-kommisjonen. Men i Frankrike vil han bli husket med bismak, skriver Le Monde.

Etter at han ga seg som sjef for EU-kommisjonen, ble Delors av mange pekt på som favoritt til å bli Frankrikes nye president.

Til tross for at han lå milevis foran på meningsmålingene, valgte Delors, som da var 70 år gammel, ikke å stille – til stor forargelse for mange franskmenn.

– Ønsket om å være selvstendig sto for sterkt, uttalte han om avgjørelsen mange år senere.

– Utrettelig håndverker

Delors ble født i Paris i 1925 og utdannet seg til økonom ved det anerkjente universitetet Sorbonne.

Deretter jobbet han i mange år som embetsmann før han ble valgt inn i EU-parlamentet i 1979 for det franske sosialistpartiet.

Der satt han i to år før han ble finansminister under president François Mitterrand i Frankrike fra 1981 til 1984.

I et innlegg på X/Twitter hyller Frankrikes president Emmanuel Macron Delors for hans idealer og engasjement.

– Han var en utrettelig håndverker som bygget vårt Europa. Jeg applauderer arbeidet hans og minnes og deler smerten til hans kjære, skriver han.

«Up Yours Delors»

Delors' rolle som en stor talsmann for europeisk samarbeid gjorde ham imidlertid også til en upopulær skikkelse blant EU-skeptikere. Han møtte også motstand i flere medlemsland, spesielt Storbritannia under statsminister Margaret Thatcher.

«Up Yours Delors» lød forsideoverskrift til avisen The Sun i november 1990. Franskmannen hadde da gjort seg upopulær i Storbritannia på grunn av uttalelser om en felles europeisk valuta og mer makt til EU-parlamentet.

Som pensjonist grunnla Delors flere tankesmier med sikte på å fremme europeisk samarbeid.

De siste årene av sitt liv advarte han om farene ved populisme i Europa og tok også til orde for en «dristig» brexit-håndtering.