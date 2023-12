Fire om EØS-avtalen

NTB

En statsminister, en forsker, en utreder og en tilrettelegger i Brussel. Her er fire meninger om EØS-avtalen.

Statsministeren: – Har tjent oss vel

Regjeringen legger opp til en kraftfull markering av EØS-avtalens 30-årsdag i mars neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Det er avtalen som i dag er grunnlaget for alle de andre avtalene vi har med Europa, og den har tjent oss vel, sier han.

Statsministeren hilser en EØS-debatt velkommen, men noen debatt om norsk EU-medlemskap vil han ikke ha.

– Jeg mener at en medlemskapsdebatt i dag ikke er naturlig eller aktuell, men en debatt om hvordan vi tar vare på våre interesser overfor Europa, mener jeg er nødvendig, sier han.

Forskeren: – Påfallende lite debatt

EU har forandret seg veldig siden EØS-avtalen ble inngått og blitt mye mer enn et indre marked, påpeker EU-forsker Helene Sjursen ved Universitetet i Oslo.

– Men det er påfallende lite debatt, påpeker hun.

Unionen har tatt et globalt lederskap i kampen mot klimaendringene. Sjursen trekker også EUs nye helseunion, der Norge nylig slapp inn etter å ha hamret på døra i over ett år og sikkerhetspolitikk.

– EU opererer i en annen internasjonal kontekst. Man er mer sårbar når man ikke er en del av et større fellesskap, sier hun.

I enkelte partier er det nærmest lagt lokk på EU-saken. Overraskende, mener Sjursen.

– Det er et stort behov for å ha et bedre bilde av hva EU er i dag sammenlignet med 1994. Vårt forhold til EU er et av de viktigste utenrikspolitiske spørsmålene i Norge, sier hun.

Utrederen: – En kappe av ubehag

Et ekspertutvalg er i innspurten av en ny EØS-utredning. I april neste år skal den ligge klar.

– Vi har jobbet mye med virkelighetsbeskrivelsen. Og vi prøver å ta tyren ved hornene og ikke stikke under stol hva de vanskelige spørsmålene er, sier utvalgets leder Line Eldring i Fellesforbundet til NTB.

Også hun mener det er påfallende hvor lite EØS preger den offentlige debatten.

– Mitt mål er at utredningen skal bidra til en kunnskapsbasert og konstruktiv debatt om Norges EØS-samarbeid. EØS er nesten blitt en kappe av ubehag som vi ikke rører ved, sier hun.

Tilretteleggeren: – EU har fått et annet turtall

I EU-hovedstaden har leder for Vest-Norges Brusselkontor Merete Mikkelsen mer enn nok å henge fingrene i.

Dersom en bedrift eller en kommune på Vestlandet vil søke om EU-penger eller leter etter europeiske samarbeidspartnere, kan de få kunnskap og kontekst her. Det er stadig flere som tar kontakt.

Mikkelsen har bodd i EU-hovedstaden i over 20 år og har fulgt relasjonen mellom Norge og EU tett. Gjennom årenes løp har ikke forholdet endret seg nevneverdig, mener hun.

– Men EU har blitt viktigere enn før. Nå settes saker på dagsordenen som har stor betydning for nordmenn, som klima og energi. Og EU har fått et helt annet turtall, påpeker hun.

– Det er typisk norsk å være god. Men det er også typisk at det finnes noen som er bedre. EUs mål er at samarbeid skal gjøre alle bedre, sier Mikkelsen.