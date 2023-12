Russland utplasserer nye haubitser langs Ukraina-grensa

En Coalition-SV under en militærparade i Moskva i 2015.

NTB

Russland vil om kort tid utplassere en ny type haubitser langs grensa mot Ukraina, opplyser sjefen for det statlige forsvarskonsernet Rostec.

Testing av det nye artillerisystemet er fullført og masseproduksjon er nå i gang, sier Sergej Tsjemesov til det statlige nyhetsbyrået RIA.

De første haubitsene vil bli levert innen årsskiftet, opplyser han.

– Jeg tror at de om kort tid vil være på plass (på slagmarken i Ukraina) ettersom haubitser av denne typen trengs for å kunne få fordeler over vestlige artillerisystemer når det gjelder rekkevidde, sier Tsjemezov.

Coalition-SV er en flyttbar artillerikanon med en rekkevidde på opptil 70 kilometer. Den kan avfyre over ti 152 mm granater i minuttet og har avanserte og automatiserte systemer for målvalg, sikting og navigering.