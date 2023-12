USA og Israel diskuterer Gazas framtid

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan diskuterte tirsdag et Gaza etter krigen med Israels minister for strategiske saker. Foto: Chung Sung-Jun / AP / NTB

NTB

Et Gaza etter krigen var samtaletema i et møte mellom Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og en utsending fra Israels regjering.

Sullivan tok tirsdag imot Israels minister for strategiske saker, Ron Dermer. De to diskuterte planlegging av dagen etter at krigen mellom Israel og Hamas avsluttes, blant annet styreform og sikkerhet på Gazastripen.

Sullivan og Dermer snakket også om arbeidet med å hente ut de gjenværende gislene fra Gazastripen, samt overgang til en ny fase i krigen der fokus skal være på viktige Hamas-mål.