Israels forsvarssjef sier angrepene mot Gaza langt fra er over

NTB

Israels krig mot Hamas på Gazastripen vil fortsette i mange måneder, sier landets forsvarssjef Herzl «Herzi» Halevi.

– Krigen vil fortsette i mange måneder og vi vil bruke ulike metoder for å sikre at det vi oppnår vil vare lenge, sa Halevi under en pressekonferanse tirsdag.

– Det finnes ingen magiske løsninger, det finnes ingen snarveier. Man må være sta og fast besluttet når man på grundig vis skal oppløse en terroristorganisasjon, sa han.

Nærmere 21.000 palestinere er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i de israelske angrepene på Gazastripen, og flertallet er barn og kvinner.