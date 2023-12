241 palestinere drept i Gaza siden 1. juledag, ifølge helsemyndighetene

Palestinere bærer bort liket av et offer som er hentet ut av ruinene av Al Nawasrah-familiens hjem i flyktningleiren Maghazi sentralt på Gazastripen 1. juledag. Angrepet mot Maghazi omtales som et av de dødeligste hittil i krigen.

NTB

Dødstallet fra israelske angrep på Gazastripen har steget til minst 20.915. Det siste døgnet er minst 241 drept, opplyser Gazas helsedepartement.

382 mennesker er såret i angrep de siste 24 timene, ifølge helsedepartementet på den Hamas-kontrollerte Gazastripen.

Til sammen er minst 54.918 mennesker såret i Gaza siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut for over elleve uker siden.

Israel har trappet opp angrepene de siste dagene. Mellom julaften og 1. juledag ble rundt 250 palestinere drept i israelske angrep, ifølge departementet.

Over 100 palestinere skal ha blitt drept i flyktningleiren Maghazi julaften, ifølge opplysninger fra nyhetsbyrået AP.

Flere tusen palestinere er i tillegg savnet og antas å ligge begravd i ruinene.

Helsevesenet i Gaza er hardt rammet av krigen, og myndighetene har for lengst gitt opp forsøket på å føre komplett liste over drepte og sårede. Helsedepartementet skiller ikke mellom sivile og stridende i statistikken. Men i midten av desember opplyste departementet at det var rundt 8000 barn og over 6000 kvinner blant de drepte.

Enkelte har hevdet at tapstallene er overdrevet og kaller dem Hamas-propaganda. FN er ikke enig og tror tallet på drepte i Gaza er enda høyere enn det palestinske myndigheter har oppgitt.