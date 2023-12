Zelenskyj takker flyvåpenet for angrep på russisk krigsskip

– Okkupantene skal ikke få et eneste fredfullt sted i Ukraina, skriver Zelenskyj tirsdag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker det ukrainske luftforsvaret for angrepet på et russisk landgangsfartøy på den annekterte Krim-halvøya.

– Jeg takker vårt flyvåpen for den imponerende etterfyllingen av den undersjøiske russiske Svartehavsflåten med nok et fartøy, spøkte Zelenskyj i sosiale medier tirsdag.

– Okkupantene skal ikke få et eneste fredfullt sted i Ukraina, la han til.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet ble to ukrainske kampfly ødelagt av luftvernskyts under angrepet. Landgangsfartøyet skal ha blitt truffet av to raketter avfyrt fra fly.

Russland har bekreftet at landgangsfartøyet Novotsjerkassk ble påført skader i det ukrainske flyangrepet natt til tirsdag. Omfanget av skadene er ubekreftet, men videoer på ukrainske kanaler i sosiale medier viser en stor brann i havneområdet i Feodosia.

Novotsjerkassk ble også påført skader i et angrep i mars 2022, rundt en måned etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina.