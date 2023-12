Navalnyj sier han har det bra i arktisk straffekoloni

NTB

Den fengslede russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj sier han er ved godt mot etter at han ble flyttet til en straffekoloni nord i Arktis.

Meldingstråden på Navalnyjs X/Twitter-konto ble lagt ut tirsdag.

Dagen før bekreftet opposisjonslederens støttespillere at han er flyttet til Jamalo-Nenets og at han har det bra.

Det var i to uker stor bekymring for Navalnyjs ve og vel da den fengslede Putin-kritikeren forsvant fra radaren tidligere i desember.

– Ikke bekymre dere for meg. Jeg har det bra. Jeg er fullstendig lettet over at jeg endelig kom fram, sier han på X andre juledag.

– De 20 dagene transporten min varte, var rimelig utmattende. Men jeg er fortsatt i godt humør, noe som passer til en julenisse, fortsetter Navalnyj med henvisning til sitt skjegg og vinterklær.

Straffekolonien han er blitt flyttet til, omtales som en av de strengeste i det russiske fengselssystemet. Navalnyj bekrefter tirsdag at han har fått besøk av sin advokat.

Jamal-Nenets ligger sentralt i Russland helt nord i Arktis.

USA og flere land har uttrykt stor bekymring for Navalnyjs skjebne etter at han forsvant tidlig i desember.

Navalnyj var den mest profilerte Putin-kritikeren da han i august 2020 ble forgiftet. Han returnerte til Russland etter behandling i Tyskland og ble da pågrepet.