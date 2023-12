Forskere kommuniserer med knølhval og baner vei for kontakt med romvesener

Forskerne prøver å skape en forbindelse mellom de dype hav og verdensrommet.

En gruppe forskere sier at de for første gang har hatt en samtale med en knølhval som kan føre til at mennesker en dag kan kommunisere liv på andre planeter.

Den ekstraordinære utvekslingen skjedde mellom forskere og en knølhval i august 2021 i 20 minutter sørøst i Alaska. Forskerne avspilte et «kontakt»-rop som drønnet under vann og lokket hvalen til båten deres, ifølge en ny studie.

Sjøpattedyret, som har fått navnet Twain, sirklet rundt teamets båt og svarte konsekvent i samtalestil på «hilsningssignalet», ifølge en pressemelding fra SETI Institute.

Se video: Slo ut radiosignaler på jorda

Ble hørt

Dr. Brenda McCowan hyller gjennombruddet.

– Vi tror dette er den første kommunikative utvekslingen mellom mennesker og knølhvaler på knølhvalens språk, sier McCowan, som er hovedforfatter av studien som nylig ble publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet PeerJ.

Etter at Twain nådde båten, slapp forskerne ut 36 rop fra høyttaleren. Hvalen responderte på hvert av dem og matchet intervall-variasjonene mellom signalene, ifølge studien.

– Det føltes absolutt som om vi hadde blitt hørt. Og vi håper at hun følte det på samme måte, sier Fred Sharpe, medforfatter og hovedforsker ved «Alaska Whale Foundation».

Sharpe sier at knølhvaler er «ekstremt intelligente» og kan «kommunisere mye med både sang og sosiale rop».

Undervannsropene som ble brukt, kom fra en håndfull hvaler som ble spilt inn dagen før møtet med Twain.

«Utenomjordiske vil være interessert»

Laurance Doyle, forsker ved SETI-instituttet og medforfatter av artikkelen, sier at implikasjonene av studien kan være av en annen verden.

Doyle forklarer at hvalens handlinger kan være en indikator på hvordan fremmede raser kan komme i kontakt med mennesker, og sammenligner med hvordan Antarktis studeres som en mulig stedfordreder for Mars.

– På grunn av dagens begrensede teknologi er det en viktig antakelse i søket etter utenomjordisk intelligens at utenomjordiske vil være interessert i å ta kontakt med mennesker, og at de derfor retter seg mot menneskelige mottakere. Denne viktige antakelsen støttes helt klart av knølhvalenes atferd, sier Doyle.

Doyle og SETI-medarbeiderne samarbeider også med de ansatte ved UC Davis og «Alaska Whale Foundation» for å lage filtre som kan hjelpe dem med å finne liv fra andre planeter.

Doyle sier at forskerne ikke vil gå glipp av eventuelle signaler som romvesener bruker i et forsøk på å kontakte mennesker.

– Det finnes ulike intelligenser på denne planeten, og ved å studere dem kan vi bedre forstå hvordan en fremmed intelligens kan være, for de kommer ikke til å være akkurat som vår, sier Dr. McCowan.