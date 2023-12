Neyanyahu møtt med buing fra pårørende av gisler

NTB

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ble møtt av buing og tilrop fra familiemedlemmer av israelske gisler da han talte i Knesset mandag.

Netanyahu sa i sin tale at de israelske styrkene trenger mer tid for å kunne øke det militære presset på Hamas slik at de frigir de 129 gjenværende gislene i Gaza.

– Nå, nå, lød tilropene fra de pårørende på galleriet i den israelske nasjonalforsamlingen.

– Vi hadde ikke vært i stand til å få frigitt gisler uten militært press, forsikret Netanyahu.

I talen opplyste den israelske statsministeren at han nettopp hadde kommet tilbake fra et besøk på Gazastripen, men det er ikke kjent hvor og når dette besøket fant sted.