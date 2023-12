Indisk fly som ble stanset i Frankrike har fått dra

NTB

Flyet med 303 indiske passasjer som ble holdt tilbake nær Paris på grunn av frykt for menneskehandel, har lettet på vei tilbake til India.

Flyet skal fly til Mumbai, opplyser franske myndigheter.

Det var opprinnelig på vei til Nicaragua og stoppet i Frankrike for å fylle tanken. Et anonymt tips sa at det fraktet mulige ofre for menneskehandel.

Etter å ha avhørt passasjerene, ga franske myndigheter flyet tillatelse til å fly tilbake til India. Det lettet mandag ettermiddag.