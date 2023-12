Julekvelden ble en av krigens dødeligste i Gaza

NTB

Minst 78 mennesker er drept i luftangrep rundt om på Gazastripen julaften og natt til første juledag, ifølge palestinske myndigheter.

De sier at juledøgnet er blitt ett av de dødeligste i Israels elleve uker lange krig mot Hamas på Gazastripen.

Angrepene begynte få timer før midnatt og fortsatte gjennom julenatten og første juledags morgen. Innbyggere og palestinske medier sier Israel har økt intensiteten i angrepene mot al-Bureij midt på Gazastripen.

Pave Frans sier at Jesu budskap om fred blir druknet av krigen i landet han ble født i.

Det verste angrepet var mot flyktningleiren Maghazi. Der ble minst 70 mennesker drept. Blant dem var minst sju barn og tolv kvinner. En baby er blant de drepte.

Blodige barn i sjokk

- Vi var alle sammen mål. Det er ingen trygge steder i Gaza, sier Ahmad Turkomani, som mistet flere familiemedlemmer - blant annet datteren og barnebarnet.

Journalister fra det amerikanske nyhetsbyrået AP var på et sykehus i nærheten og så palestinere i sorg og fortvilelse komme til med døde og sårede mennesker i armene. Journalistene forteller at de så en død baby.

Andre barn kom til sykehusene med store skader. Journalistene beskriver en liten jente som var blodig og så sjokkert ut mens hun ble undersøkt av leger.

Israels hær sier at de undersøker meldingene om angrepet i Maghazi. De sier igjen at de gjør sitt ytterste for å minimere sivile tap og anklager Hamas for å bruke sivilbefolkningen som menneskelige skjold.

- Total seier

Palestinsk Røde Halvmåne har publisert bilder av flere skadde som blir fraktet til sykehus. De sier israelske krigsfly bombet hovedveier og hindret ambulansene i å komme fram.

Samtidig sier leger at et israelsk luftangrep i Khan Younis sør på Gazastripen tok livet av åtte palestinere.

Det har blitt meldt at det israelske krigskabinettet skal vurdere et forslag til en ny våpenhvile. Søndag gjentok imidlertid statsminister Benjamin Netanyahu at Israel skal kjempe videre og vinne en "total seier".

Netanyahu omtalte søndagen som en vanskelig dag, etter at to nye israelske soldater hadde mistet livet i kampene. Så langt er 158 israelske soldater drept i bakkeoperasjonene.

- Krigen krever en veldig stor kostnad fra oss. Men vi har ikke noe valg annet enn å fortsette å kjempe, sier Netanyahu.

Ba om samling

Ifølge palestinske myndigheter er over 20.000 palestinere drept. Nesten alle de 2,3 millioner menneskene som bor på Gazastripen er fordrevet av Israels krig, som startet etter Hamas-angrepet på Israel.

Israelske myndigheter er under press fra verdenssamfunnet for å stanse volden, mens de på hjemmebane er under press for å få frigjort de siste gislene.

Israels president Isaac Herzog ba folket samle seg bak krigskabinettet på julaften.

- Dette øyeblikket er en prøvelse. Vi vil ikke vike, sa han.

Sårede får behandling på sykehuset i Deir al Balah julaften. Les mer Lukk

En sorgens julekveld i Betlehem

Samtidig var det langt fra julestemning i Betlehem, byen der Jesus ifølge evangeliet ble født.

Der var planlagte julefeiringer avlyst.

- I dag er hjertene våre i Betlehem, der fredens prins nok en gang blir avvist av den meningsløse logikken av krig, sa pave Frans i sin julemesse.

Han la til at armeer som barker sammen driver fredens budskap vekk fra verden.

Palestinske kristne trosset krigen - og frykten for israelske soldater og væpnede bosettere - og holdt en liten lysmesse i Betlehem julaften. Det var ikke noe juletre, og krybbedukker ble plassert blant vrakrester og piggtråd i solidaritet med Gazas folk.