Israels krigskabinett skal diskutere egyptisk forslag til våpenhvile

NTB

Den israelske regjeringens krigskabinett skal møtes for å diskutere et forslag fra Egypt om våpenhvile, ifølge avisen Jerusalem Post.

Kabinettet trer sammen mandag, skriver avisen.

Søndag kveld skrev en annen israelsk avis, Times of Israel, at israelske tjenestefolk bekrefter at Egypt har lagt fram et nytt forslag til våpenhvile og løslatelse av flere israelske gisler fra Gazastripen.

Den saudiarabiske TV-kanalen Asharq meldte også om den egyptiske planen søndag.

Planen består av tre faser: Første fase innebærer en våpenhvile med en varighet på minst to uker og hvor Hamas skal frigi 40 israelske gisler. Til gjengjeld skal Israel løslate 120 palestinske fanger fra israelske fengsler. Dessuten skal de israelske styrkene avslutte offensiven og slippe inn nødhjelp på Gazastripen.

Fase to går ut på at det skal gjennomføres en palestinsk dialog under oppsyn av Egypt. Samtalene skal ha som mål å få slutt på splittelsen mellom palestinerne, og planen legger opp til opprettelse av en felles teknokratregjering som skal lede både Vestbredden og Gazastripen

Tredje fase dreier seg om å få på plass full våpenhvile og en omfattende avtale om utveksling av gisler og fanger. Denne fasen skal avsluttes med at Israel trekker sine styrker ut fra Gazastripen, og at alle fordrevne palestinere på Gazastripen kan vende tilbake til hjemmene sine.

Planen skal drøftes av Hamas' politiske ledelse, som oppholder seg i Qatar, ifølge den saudiarabiske TV-kanalen.