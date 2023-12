Russland og Ukraina melder om seks drepte sivile

NTB

Fem sivile er drept i russiske angrep i Kherson, sier ukrainske myndigheter, og russiske myndigheter sier at en person er drept i et ukrainsk angrep i Horlivka.

Russiske styrker forlot byen Kherson sør i Ukraina for over et år siden. Men mange områder har siden da blitt gjenstand for gjentatte angrep fra russiske stillinger fra østsiden av elven Dnepr.

Det er ukrainske myndigheter som melder om de fem drepte sivile i Kherson. Myndighetene sier at dette skjedde i løpet av en 24-timersperiode med konstant beskyting av byen og regionen.

Rundt 600 kilometer nordøst for Kherson, i byen Horlivka i Donetsk-regionen, der russiske styrker har kontroll, er en person drept i et ukrainsk angrep som ødela et kjøpesenter og flere andre bygninger, ifølge en russiskinnsatt tjenesteperson.

Horlivkas russiskinnsatte ordfører Ivan Prikhodko uttaler at det var en kvinne som ble drept og at seks sivile ble såret.

Nyhetsbyrået Reuters har ikke klart å verifisere meldingene fra partene.