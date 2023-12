Masseprotest i Beograd – krever annullering av valgresultatet

NTB

Det oppsto sammenstøt mellom demonstranter og politi da tusenvis av mennesker demonstrerte i Serbias hovedstad Beograd søndag kveld.

Demonstrantene krever at resultatene fra parlaments- og lokalvalget tidligere denne måneden må annulleres etter anklager om omfattende valgfusk og uregelmessigheter.

Opprørspoliti brukte tåregass og pepperspray mot flere hundre demonstranter for å hindre dem i å ta seg inn i byens rådhus. Dermed gikk demonstrantene til angrep på bygningens fasade i stedet. Steiner, stenger og egg ble kastet mot bygningen og flere vinduer ble knust.

Søndagens massedemonstrasjon ble arrangert av opposisjonen i landet som krever omvalg.

Partiet til president Aleksandar Vucic, SNS, fikk flest stemmer i valget 17. desember. Men etter protester fra opposisjonen og kritikk fra utenlandske valgobservatører som påpekte omfattende valgfusk, deriblant kjøp av stemmer og bussing av velgere for å støtte regjeringspartiet i lokalvalgene, ble det onsdag denne uken besluttet at det skal holdes omvalg 30 steder i landet.

Men opposisjonen krever at det må holdes omvalg i hele landet.

SNS avviser anklagene om valgfusk.

Vucic selv kommenterte demonstrasjonen senere søndag kveld. Han sa at det dreier seg om et forsøk på å avsette regjeringen og at forsøket styres fra utlandet. Over 35 personer ble pågrepet under demonstrasjonen, sa han også, og la til at det kan ventes ytterligere pågripelser.