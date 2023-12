Ukrainere feirer sin første desemberjul

Ukrainere ber under en julegudstjenesten i en kirke i landsbyen Kryvorivnia julaften. Foto: Jevhen Maloletka/ AP / NTB Les mer Lukk

NTB

For første gang feirer Ukrainas ortodokse kristne jul i desember i stedet for januar. Det er et av flere tiltak for å viske ut russiske tradisjoner.