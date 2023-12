Mærsk forbereder gjenopptakelse av skipstransport i Rødehavet

NTB

Det danske konteinerrederiet Mærsk sier de snart vil la sine skip igjen seile gjennom Rødehavet.

Rederiet stanset all transport av sine frakteskip 15. desember etter at flere utenlandske skip var bli utsatt for rakettangrep fra den iranskstøttede Houthi-bevegelsen i Jemen.

Men søndag opplyser Mærsk at de anser sikkerhetssituasjonen for å ha bedret seg etter at det flernasjonale sikkerhetsinitiativet Operation Prosperity Guardian (OPG) er opprettet og i drift.

– Nå som OPG-initiativet er i iverksatt, forbereder vi oss på å la våre skip gjenoppta seilasen gjennom Rødehavet i både østgående og vestgående retning, skriver selskapet i en pressemelding. Selskapet skriver videre at sikkerheten til de ansatte har høyeste prioritet.

Sjøveien gjennom Rødehavet regnes som svært viktig for verdenshandelen siden en stor del av trafikken mellom Europa og Asia passerer her. Men flere av verdens største konteinerrederier har stanset trafikken i Rødehavet på grunn av rakettangrepene fra Houthi-bevegelsen.