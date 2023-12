Innspilling av musikkvideo førte til politiutrykning i Østerrike

NTB

Innspilling av en rap-video i en landsby i Østerrike førte til full politiutrykning etter at en bekymret nabo slo alarm.

Naboen ble engstelig og ringte politiet da han så en gruppe maskerte og tilsynelatende væpnede menn i en gate i landsbyen Götzis lørdag.

Politiet rykket mannsterke ut, men kunne raskt konstatere at det ikke var snakk om et angrep, men kun en innspilling av en musikkvideo.

Politiet har likevel tatt ut siktelse mot flere av de involverte. For under aksjonen fant politiet blant annet flere gram cannabis samt ulovlig fyrverkeri, et luftgevær og en elektrosjokkpistol.