Delegasjon fra militant palestinsk gruppe på plass i Kairo for samtaler

Palestinere ser på en bygning i Rafah som er bombet i stykker i et israelsk angrep søndag. Foto: Hatem Ali / AP / NTB

NTB

En delegasjon fra Islamsk hellig krig (jihad) er i Kairo for samtaler med egyptiske tjenestepersoner. Samtidig skal egyptiske forhandlere ha lagt fram et forslag til fredsplan for Gaza.