Fire drept i russisk angrep mot Kherson

NTB

Minst fire personer er drept og ytterligere ni såret det siste døgnet som følge av russiske angrep mot den ukrainske byen Kherson, sier myndighetene.

Fra lørdag til søndag morgen avfyrte russiske styrker 71 granater mot Kherson, og traff sentrum, boligområder, helse- og utdanningsinstitusjoner og kritisk infrastruktur, skriver Kherson-guvernør Oleksandr Prokudin på Telegram.

– Som følge av russisk aggresjon ble fire mennesker drept og ni andre ble såret, inkludert et barn, skriver han.

Prokudin sier at et ektepar i 80-årene var blant ofrene etter at en artillerigranat traff en boligbygning.

Ukraina gjenerobret Kherson i november i fjor etter flere måneder med russisk okkupasjon.