Europeisk etterretning advarer: Russland kan angripe Europa vinteren 2024/2025

Russlands president Vladimir Putin under et besøk på fregatten Admiral Kasatonov ved den arktiske havnen Severodvinsk 11. desember 2023.

Tidspunktet for et mulig russisk storangrep på Europa er pekt ut på grunn av valget i USA, noe som kan påvirke sikkerhetssituasjonen i Europa dramatisk.

Dersom Donald Trump skulle vinne det amerikanske valget, er det helt åpent hva som vil skje med USAs støtte til Ukraina og Europa for øvrig inkludert Nato.

Trump har tidligere signalisert en lunken holdning både til å støtte Ukraina og at USA vil gå «all in» i Nato. Allerede under hans forrige presidentperiode var det frykt for at Trump ville trekke USA gradvis eller helt ut av Nato.

Trump har også uttalt seg positivt om Putin og hans lederegenskaper. Under forrige valg skal russiske krefter ha forsøkt å påvirke det amerikanske valget.

Putin kan velge å starte et angrep mot Europa når USA er «uten leder»

Europeiske statsledere har derfor flere ganger advart om at Europa må bygge et sterkt forsvar for å kunne stå imot en fiende, også uten amerikansk hjelp.

Ifølge kilder i europeisk etterretningstjenest sitert i den russiske utgaven av Bild, antas det at Russland kan velge å starte et angrep mot Europa når USA er «uten leder». Dette begrunnes med det vakuumet som kan oppstå ved et eventuelt presidentskifte, og dersom Trump vil være avventende til å sende amerikanske styrker for å forsvare Europa.

Video: Kjemper mot sine egne: – Russland er ikke lenger mitt land

Europa vil være ekstra sårbart



Vinteren 2024/2025 blir skissert som det mest sannsynlige tidspunktet for et militært angrep. I tidsrommet mellom presidentvalget i november 2024, og før den nyvalgte presidenten blir innsatt i Det hvite hus i januar 2025, vil være en spesielt kritisk fase, skriver Ukrainska Pravda.

Hvis Vladimir Putins krigsmaskin blir sendt mot Nato-tropper, vil usikkerheten i forbindelse med en eventuell overgang fra Biden til Trump kunne forsinke den militære, amerikanske bistanden til Europa. Derfor vil Europa være ekstra sårbart for et russisk storangrep.

– Hvis det er tilfelle, kan alt skje

Ifølge etterretningskilder håper Kreml-regimet at tidligere president Donald Trump vil bli valgt igjen.

– Hvis det er tilfelle, kan alt skje, sier kilden.

Selv om Russland er svekket militært etter enorme tap under krigen med Ukraina, har Putin satt landets økonomi på krigsfot. Landets militærindustri jobber natt og dag for å produsere våpen og ammunisjon.

Ifølge Institute for the study of war (ISW) risikerer Vesten at den ukrainske motstanden kollapser fullstendig dersom den økonomiske og militære støtten til Ukraina avtar eller forsvinner.

– En formidabel hær som kan utgjøre en trussel mot Europa

Full kontroll med Belarus militære styrker, fremskutte militærbaser nær grensen til Polen, Romania og Ungarn, og økt risiko for angrep på Nato-land er blant skrekkscenariene.

«En russisk erobring av hele Ukraina er på ingen måte umulig hvis USA avskjærer all militær bistand og Europa følger etter. Et slikt utfall ville bringe en skadet, men triumferende russisk hær, helt opp til Natos grense fra Svartehavet til Polhavet.»

– Det er vanskelig å se et scenario hvor Russland ikke har bygget opp sin hær igjen på slutten av 2020-tallet. De vil ha lært av sine feil og ha en formidabel hær som kan utgjøre en trussel mot Europa, sier Malcolm Chalmers, ved tenketanken RUSI, til Wall Street Journal.

Video: Trump: – «Hitler sa det»

Europas våpenlagre tømmes



Ifølge avisens oversikt over den militære kapasiteten i flere av de største Nato-landene, står det dårlig til. I Storbritannia finnes det nå 150 kampklare stridsvogner. Frankrike har knapt 90 tunge artillerisystemer til disposisjon.

Tyskland har ammunisjon til å to dager med kamphandlinger. samme antallet taper Russland per måned i Ukraina. Danmark har ikke artilleri, ingen ubåter, ingen luftvernsystemer. Også i Norge lider Forsvaret av store mangler.

I tillegg til at en rekke Nato-land har levert avanserte våpensystemer og store mengder ammunisjon til Ukraina, har investeringene til eget forsvar sakket akterut gjennom mange år.

Nato har fem til åtte år på seg



I desember har det kommet flere advarsler fra etterretning i flere europeiske land. Tysklands forsvarsminister, Boris Pistorius, har advart om at Europa, og Nato, har omtrent fem til åtte år på seg til å forberede de væpnede styrkene, industrien og samfunnet for øvrig på et væpnet konfrontasjon med Russland.

Både Nato og EU har varslet militær opprustning, men dette vil trolig ta flere år å realisere.