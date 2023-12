Drepte ni familiemedlemmer: – Ble hans besettelse

Julenissemassakren:

Nissedrakten skal ha smeltet fast på gjerningsmannen i løpet av drapene.

Den 24. desember 2008 inviterte familien Ortega alle sine fem voksne barn og deres familier hjem til seg i Covina i California, et rolig samfunn med lav kriminalitet, omtrent 25 kilometer øst for Los Angeles.

Ekteparet Ortega, Joseph og Alice, var glad i julen, det var den tiden på året de likte best å tilbringe sammen med sine to eldste sønner, James og Charles, og døtrene Leticia, Alicia og Sylvia.

På julaften spilte familien poker, og festen var i full gang. Men midt i julefeiringen ringte det på døren, og det som utspilte seg etterpå, var grusomt.

Kort tid etter at det ringte på døren, mottok politiet et nødanrop fra naboen til familien Ortega. Innringeren ropte: «Kom med en gang! De brenner ned noens hus».

Brannvesenet ble sendt til huset, men anropene fortsatte å komme inn. Noen rapporterte til og med at de hørte skyting fra huset, og da politiet kom til stedet, var det totalt kaos.

– Da jeg ankom, ville det være riktig å beskrive det som apokalyptisk, forteller en politibetjent.

Brent til det ugjenkjennelige

Den eneste i Ortega-familien som politiet kunne lokalisere, var Leticia, som hadde klart å flykte fra brannen sammen med mannen og sin åtte år gamle datter og kommet seg til et nabohus. Leticias datter var imidlertid blitt skutt, så familien var allerede på vei til sykehuset.

Politiet fikk sjokk da de ble fortalt hva som hadde skjedd. En person utkledd som julenissen hadde uventet ankommet og begynt å skyte, skriver Oxygen.

Midt i etterforskningen av den kaotiske situasjonen fikk politiet et tips fra en nabo. Hun og mannen hennes hadde sett en bil forlate blindveien deres rundt kl. 23.45. Etter å ha etterlyst bilen, gikk politiet i gang med å gjennomsøke Ortegas' nedbrente hjem.

Der fant de lik som var brent til det ugjenkjennelige, og som senere ble identifisert som de savnede Ortega-familiemedlemmene. Totalt ni personer ble drept.

Mens politiet var opptatt med å etterforske massakren på julaften, ble etterforskere i nabobyen Sylmar i California kalt hjem til Brad Parda, som kom hjem fra en julefest og fant broren Bruce død i en blodpøl.

Da politiet kom til stedet, fant de et enkelt skudd fra en 9 mm pistol i hodet på Bruce. En pistol lå i fanget på Bruce, og en annen pistol lå på gulvet. Politiet fant også et annet kulehull i taket, og mente at det kunne ha vært en annen skytter på stedet.

Da etterforskerne undersøkte Bruce, oppdaget de at han hadde en ekskone ved navn Sylvia Ortiz, som ble skilt fra Bruce 18. desember 2008, bare noen få dager før julaften.

Brannmannskaper fjerner gjenstander fra det nedbrente huset i Covina i California fredag 26. desember 2008. Les mer Lukk

Minelagt bil

Politiet gravde dypere i skilsmissen for å finne ut om den hadde noe med Bruces død å gjøre, og de fant ut at Sylvias pikenavn var Ortega, noe som betydde at hun var en av Ortega-søsknene som ble drept den skjebnesvangre julaften.

Politiet trodde ikke at dødsfallene var en ren tilfeldighet, og de mente at den mistenkte fortsatt var på frifot. Og da de obduserte likene fra Ortega-huset, viste det seg at alle ofrene hadde blitt skutt minst én gang med et håndvåpen.

Første juledag avhørte politiet også Leticia, som sa at hun til tross for julenissedrakt, skjegg og lue kunne identifisere skytteren: søsterens eksmann, Bruce Pardo.

Julenissemorderen Bruce Jeffrey Pardo tok sitt eget liv, og ble funnet hjemme hos sin bror Brad. Les mer Lukk

Etterforskerne dro deretter tilbake til huset til Brad Bardo der Bruce ble funnet død og gjennomsøkte bilen hans, som viste seg å være den samme bilen som Ortegas naboer hadde beskrevet at de hadde sett i gaten etter drapene.

Inne i bilen fant politiet en nissedrakt og tusenvis av patroner. Bilen var også minelagt slik at den eksploderte når nissedrakten ble fjernet, og selv om bilen eksploderte, ble ingen skadet.

Da obduksjonen av Bruce var ferdig, kunne etterforskerne konkludere med at han hadde begått selvmord, og at det ikke fantes noen annen skytter.

En julenissedrakt i en 2008 Dodge Caliber kjørt av Bruce Jeffrey Pardo, sees på dette bildet som ble offentliggjort 26. desember 2008. Les mer Lukk

Smeltet fast

Obduksjonen viste også at han hadde «forferdelige tredjegradsforbrenninger» på hender og armer, og at deler av nissebuksen hadde smeltet fast til kroppen hans. Politiet tror ikke at han hadde planer om å ta livet av seg, ettersom han ikke etterlot seg noe brev.

Omtrent samtidig meldte en annen mann fra om en mystisk bil som sto parkert foran hjemmet hans i Pasadena. Politiet sjekket registreringsnummeret og fant ut at bilen var leid av ingen andre enn Bruce Pardo.

Selv om bilen ikke var rigget med eksplosiver, var den full av utstyr, blant annet en datamaskin, klær, vann, mat og kart over USA og Mexico. Politiet mener at Bruce hadde planlagt å flykte til Mexico etter drapene.

Bruces fluktbil sto også parkert omtrent 500 meter fra huset til Scott Nord, Sylvias skilsmisseadvokat. Politiet mente at Bruce muligens hadde planer om å drepe Scott, siden han hadde vært involvert i skilsmissen.

I juni 2008 ble Bruce Pardo dømt til å betale 1785 dollar i måneden i ektefellebidrag. Da skilsmissen ble avsluttet like før ferien, ble ektefellebidraget ettergitt fordi han på det tidspunktet hadde mistet jobben.

I juli 2008 oppdaget arbeidsgiveren at Bruce hadde fakturert kunder for timer han ikke hadde jobbet, og han fikk sparken.

– Skilsmissen knuste Bruce Pardo. Den ble hans besettelse. Bruce begynte å planlegge hvordan han kunne hevne seg på Sylvia. Jeg tror at han bestemte seg for at han ikke bare skulle drepe henne, men at han skulle drepe alt hun elsket og fjerne det fra jordens overflate, sier en journalist med kjennskap til saken.

2008 Dodge Caliber kjørt av Bruce Pardo etter at en hjemmelaget brannbombe plassert i bilen eksploderte. Les mer Lukk

– Nå er det nok

Under drapstoktet på julaften tok Bruce frem en hjemmelaget flammekaster og sprøytet 18 liter bensin inn i huset da han gikk tom for kuler.

Bruce var ikke klar over at det var en åpen flamme et sted inne i huset, noe som førte til eksplosjonen som etterlot ham med forferdelige brannskader.

I stedet for å kjøre for å drepe Sylvias advokat, dro Bruce til broren, der han angivelig tok livet av seg på grunn av de alvorlige brannskadene.

– Jeg lurer fortsatt på hvordan historien ville ha endt hvis drakten ikke hadde blitt tent. Det kan ha endt på en helt annen måte, sier naboen til Pardo.

– Jeg kan ikke gjøre noe for å endre det som skjedde. Jeg kan bare fokusere på fremtiden. Det er dette han har gjort. Nå er det nok. Jeg vil ikke tillate at du fortsetter å fortære oss med ondskapen din. Du vil ikke at det sinnet skal leve i deg hver dag og vokse, slik det gjorde med dette monsteret, forteller Leticia i et intervju med Oprah.