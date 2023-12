Drone traff skip utenfor India

NTB

En mulig angrepsdrone traff et handelsskip utenfor kysten av India, sier det britiske sikkerhetsselskapet Ambrey.

Det oppsto en brann på skipet som følge av hendelsen, som skjedde 200 kilometer sørvest for Veraval i India. Brannen ble slukket, og ingen av mannskapet på skipet ble skadd, melder sikkerhetsselskapet.

Også det britiske militæret melder om det mulige angrepet. Ingen av dem oppgir navnet på fartøyet, men det er snakk om en kjemikalie-/produkttanker.

Ifølge Ambrey seiler skipet under liberisk flagg, og er tilknyttet Israel.

– Noen strukturelle skader ble også rapportert, og noe vann ble tatt om bord. Fartøyet var Israel-tilknyttet. Det hadde sin forrige stopp i Saudi-Arabia og var på vei til India, skriver Ambrey på sine nettsider.

Det indiske sjøforsvaret følger opp hendelsen, sier Ambrey videre. Til AFP sier sjøforsvaret at de hadde svart på en forespørsel om bistand.

– Et fly ble sendt ut og sørget for sikkerhet for det involverte skipet og dets mannskap. Et indisk krigsskip er også blitt sendt for å gi assistanse etter behov, sier en tjenesteperson til nyhetsbyrået.

Det er ikke kjent hvem som sto bak, og ingen har så langt tatt på seg ansvaret. Den siste tiden har det vært flere drone- og rakettangrep rettet mot skipsfarten i Rødehavet, som houthiene i Jemen sier de står bak.