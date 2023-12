Ukrainske etterforskere har avdekket underslag i våpenkjøp

NTB

Den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU og landets forsvarsdepartementet sier de har avdekket underslag ved kjøp av artillerigranater for hundrevis av millioner.

En kontrakt for å kjøpe granatene for over markedspris hadde blitt sagt opp av forsvarsdepartementets nyopprettede innkjøpsavdeling, og det var inngått en ny avtale for kjøp til langt lavere pris og uten at mellommenn ble involvert.

Men en høytstående tjenesteperson skal ha forlenget den forrige kontrakten, og til sammen skal nesten 1,5 milliarder ukrainske hryvnja, rundt 420 millioner kroner, ha blitt satt inn på kontoer som tilhørte selskapene som fungerte som mellomledd.

Tjenestepersonen er hovedmistenkt i saken og ble sagt opp. Det er innledet etterforskning av ham, og det gjøres forsøk på å få tilbake pengene.

Opplegget ble oppdaget i forrige uke, og etter en gjennomgang har den ulovlige virksomheten blitt bekreftet, heter det i en uttalelse fra forsvarsdepartementet. Det er gjennomført ransakinger i departementets lokaler og andre steder.

Korrupsjon er stadig et problem i Ukraina, mer enn 30 år etter Sovjetunionens fall. Søkelyset har blitt rettet mot det i forbindelse med Ukrainas søknad om EU-medlemskap og den pågående krigen. Det har vært flere korrupsjonsskandaler i forsvaret, inkludert i forbindelse med kjøp av våpen og krigsmateriell.