Israel: FN er bare opptatt av nødhjelp til Gaza og ikke av gislene

Israels FN-ambassadør kritiserer Sikkerhetsrådet for å være mer opptatt av nødhjelp til palestinerne enn israelske gisler som fortsatt sitter fanget i Gaza.

– FNs fokus kun på nødhjelpsmekanismer i Gaza er unødvendig og frakoblet virkeligheten. Israel tillater allerede hjelpesendinger i den skala som behovet er, sier Israels FN-ambassadør Gilad Erdan.

– FN burde heller fokusere på den humanitære krisen knyttet til gislene, mener han.

Uttalelsen kommer etter at Sikkerhetsrådet stemte for en resolusjon som tar til orde for en styrking av den humanitære hjelpen til Gaza.

Israels utenriksminister sier Israel av sikkerhetshensyn vil fortsette å inspisere all humanitær bistand som skal inn på Gazastripen.

– Et skritt i riktig retning

Den palestinske utsendingen til FN, Riyad Mansour, sier resolusjonen som ble vedtatt i Sikkerhetsrådet, er et skritt i riktig retning.

Samtidig gjentar han oppfordringen om våpenhvile.

– Resolusjonen er et skritt i riktig retning. Den må bli implementert og etterfulgt av et massivt press om en umiddelbar våpenhvile, sa Mansour etter fredagens avstemning i Sikkerhetsrådet.

Resolusjonen som ble vedtatt, tar til orde for en styrking av den humanitære bistanden til Gazastripen. Men det ble ikke enighet om en resolusjon som krever humanitær våpenhvile.

Hamas: FN-resolusjon er ikke tilstrekkelig

Sikkerhetsrådets resolusjon som tar til orde for å bringe mer nødhjelp inn i Gaza, er utilstrekkelig, mener Hamas.

– I løpet av de siste fem dagene har den amerikanske administrasjonen jobbet hardt for å tømme denne resolusjonen for innhold, heter det i en uttalelse fra Hamas.

Resolusjonen som ble vedtatt i Sikkerhetsrådet fredag, er i strid med verdenssamfunnets ønske, mener bevegelsen.

– Den trosser verdenssamfunnets og FNs hovedforsamlings ønske om å stoppe Israels aggresjon mot vårt forsvarsløse palestinske folk, mener Hamas.

153 land stemte tidligere i måneden for en resolusjon i FNs hovedforsamling med krav om humanitær våpenhvile i Gaza.