Israel anklages for målrettede angrep mot journalister i Gaza

66 journalister og fotografer er ifølge Reportere uten grenser (RSF) drept i israelske angrep i Gaza siden 7. oktober. Her sørger Al Jazeeras korrespondent Wael Dahdouh over tapet av sin gode kollega Samer Abu Daqqa. Han ble drept i et israelsk flyangrep 15. desember.

