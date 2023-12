Strid om utvannet resolusjon i FNs sikkerhetsråd

Over 576.000 palestinere på Gazastripen opplever nå katastrofal hungersnød og tallet vil stige dramatisk de neste ukene og månedene dersom det ikke slippes inn nødhjelp, ifølge FN-rapport. Dette bildet er fra et provisorisk suppekjøkken i Rafah.

De 15 medlemslandene i FNs sikkerhetsråd greier ikke å bli enige om en resolusjon som krever humanitær våpenhvile i Gaza.

Et utkast til slik resolusjon, ført i pennen av De forente arabiske emirater, lå på bordet alt tidlig i uka.

USA nekter imidlertid å være med på en resolusjon som krever stans i krigshandlingene, og avstemningen er derfor utsatt fire ganger for å unngå et nytt amerikansk veto.

Senest 8. desember brukte USA vetoretten for å stanse en resolusjon som krevde umiddelbar humanitær våpenhvile i Gaza.

Resolusjonsteksten som nå ligger på bordet, har vært gjenstand for intens diplomatisk tautrekking de siste dagene.

Kraftig utvannet

Det siste utkastet er et resultat av samtaler mellom USA, Egypt og Emiratene, opplyste USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield fredag.

Flere av de øvrige medlemslandene er ifølge Al Jazeera sterkt misfornøyde med å ha blitt holdt utenfor.

Både Russland og flere andre land mener teksten nå er så utvannet at de vurderer å stemme imot, mens USA er godt fornøye og sier at dette er en resolusjon de er villige til å stemme for.

Kravet om humanitær våpenhvile er ikke lenger å finne i resolusjon, der det i stedet tas til orde for «presserende tiltak for å umiddelbart åpne for trygg og uhindret humanitær tilgang, og også for å skape de forhold som trengs for et bærekraftig opphør i fiendtlighet».

Palestinske kvinner med likene av to barn, mens faren til barna ligger på skadd på sykesengen.

Absurd

– Noe av denne språkbruken er ganske absurd, sier Richard Gowan i tankesmia International Crisis Group til AFP.

– De øvrige medlemmene av Sikkerhetsrådet må nå ta stilling til om de for avtalens skyld vil svelge en slik tekst, eller om dette er for tynt til at det er noen vits, sier han.

Krav om humanitær våpenhvile er bare et av stridstemaene mellom USA og de øvrige medlemslandene.

Hvem som skal kontrollere nødhjelpen til Gazas 2,3 millioner desperate innbyggere som nå også trues av sult, er et annet.

Strid om nødhjelp

I det opprinnelige utkastet til resolusjon sto det at FN alene skal overvåke nødhjelpen, men Israel godtar ikke dette og fikk USA til å sette ned foten.

I det siste utkastet tas det til orde for å opprette «en høytstående koordinator for humanitærhjelp og rekonstruksjon», men hva dette egentlig innebærer er uklart.

– Enhver resolusjon som kan utgjøre en meningsfull forskjell når det gjelder situasjonen på bakken på Gazastripen, vil garantert bli nedlagt veto av USA, sier midtøsteneksperten Mouin Rabbani til Al Jazeera.