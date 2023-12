Populært spansk julelotteri deler ut milliarder i premier

NTB

Folk over hele Spania vil følge spent med når barn fra en skole i Madrid begynner å synge de prisvinnende tallene i det enorme julelotteriet fredag.

Det enormt populære lotteriet, kjent som "El Gordo" eller "den fete", skal dele ut til sammen 2,6 milliarder euro i premier i år, tilsvarende drøyt 29 milliarder kroner.

Mye av pengene er småpremier. De som kjøper et lodd for 20 euro har mulighet til å vinne opptil 400.000 euro, tilsvarende over 4,5 millioner kroner.

Det bryter ofte ut store gatefester i forbindelse med pengeutdelingen, der vinnerne popper sjampis, synger og danser.

Stor juletradisjon

Arrangementet blir direktesendt fra operahuset Teatro Real operahus i Madrid fredag. Å kjøpe og gi bort pengelodd er en stor juletradisjon for mange familier, venner og kollegaer i Spania.

Vinnertallene ropes opp av barn fra San Ildefonso skole i den spanske hovedstaden. Barna plukker opp kuler som viser lottonummerne og premiene fra to gigantiske rullende tromler. Barna synger tallene med en rytme som er kjent for alle i Spania.

Det er ofte lange køer utenfor lotterikontorene i Spania i oppløpet til julelotteriet, spesielt der det har blitt solgt vinnende lodd tidligere.

Har pågått siden 1812

Andre lotterier har større individuelle toppremier, men Spanias julelotteri, som arrangeres 22. desember hvert år, regnes som verdens største målt i sammenlagte premiepenger.

Det nasjonale lotteriet ble etablert som en veldedig organisasjon i 1763 under kong Carlos IIIs regjeringstid. Målet har senere blitt å støtte opp om statsbudsjettet, men det gis også mye penger til veldedige organisasjoner.

Tradisjonen med julelotteriet kan dateres tilbake til 1812, og hvert år er det barn fra San Ildefonso som har sunget vinnertallene.