Opptak viser at Trump strittet imot godkjenning av valgresultatet i Michigan

Nye lydopptak hevder at Donald Trump prøvde å omgjøre valgresultatet i 2020 også i Michigan. Her fra et valgkampmøte i Iowa 19. desember i år. Foto: Charlie Neibergall / AP / NTB

NTB

Donald Trump la press på valgmenn i Michigan om å motsette seg valgresultatet i 2020, ifølge ferske lydopptak.

Ekspresidenten er allerede anklaget flere ganger for å ha prøvd å omgjøre valgresultatet i ulike amerikanske delstater, deriblant i Georgia, der det pågår en rettssak mot ham.

I et telefonopptak avslørt av The Detroit News skal Trump ha presset to lokale valgmenn i Michigan til å la være å signere sertifiseringen av valgresultatet i sine fylker.

Han skal også ha fortalt to republikanske medlemmer i et valgorgan i Wayne fylke at «vi må kjempe for landet vårt» og «vi kan ikke la disse menneskene ta landet vårt fra oss».

Telefonsamtalene fant sted to uker etter presidentvalget 3. november 2020, der Michigan var en av delstatene Trump tapte til Joe Biden.

De nye anklagene i Michigan kommer samtidig som Trump forbereder seg på den travleste perioden i valgkampen for å bli president igjen i 2024.

77 år gamle Trump skal stilles for retten i Washington i mars på bakgrunn av føderale anklager om å ha konspirert for å omgjøre valgresultatet i 2020 etter at demokratene vant.