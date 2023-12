Kunststudent drepte 14 på Praha-universitet

NTB

14 mennesker ble drept da en kunststudent åpnet ild på Karlsuniversitetet i Praha. 24-åringen skal tidligere torsdag ha drept faren sin og ble selv funnet død.

– Jeg kan på det nåværende tidspunkt bekrefte at 14 ble drept i denne forferdelige forbrytelsen. 25 ble såret og tilstanden til ti av dem er alvorlig, opplyste politisjefen i Praha, Martin Vondrasek, torsdag kveld.

Gjerningsmannen var en 24 år gammel kunststudent ved Karlsuniversitetet. Politisjefen beskriver ham som en utmerket student uten kriminelt rulleblad.

Ikke terrorisme

Under skytingen benyttet han et jaktgevær med kikkertsikte. Både dette og flere andre våpen i 24-åringens eie var lovlig registrert.

Den unge mannen knyttes ifølge Tsjekkias innenriksminister Vit Rakusan ikke til internasjonal terrorisme, men ifølge politiet skal han i sosiale medier ha gitt uttrykk for å være inspirert av en masseskyting i Russland.

– Vi har fersk og ubekreftet informasjon fra en konto i et sosialt nettverk om at han skal ha vært inspirert av et terroristangrep i Russland tidligere i høst, sa Vondrasek.

Vondrasek beskriver skytteren som en god student uten kriminell bakgrunn. Han sier videre at 24-åringen eide mange våpen som var lovlige, og at han torsdag var tungt bevæpnet med mye ammunisjon. Videre sier han at angrepet synes å være nøye planlagt.

Fikk tips

Ifølge Vondrasek fikk politiet tips om 24-åringen tidligere torsdag og lette etter ham før skytingen ved universitetet. Dette fordi faren hans ble funnet død i hjemlandsbyen Hostoun vest for Praha, trolig drept av sønnen.

24-åringen skal ha sagt at han ville ta livet av seg før han dro av gårde i retning Praha.

Mens skytingen ved universitetet pågikk, skal 24-åringen ifølge tsjekkisk radio ha ropt at det var han som drepte faren.

Da politiet senere torsdag gjennomsøkte boligen til 24-åringen fant de også spor som knytter ham til drapet på en mann og dennes to måneder gamle datter øst for Praha 15. desember, opplyste Vondrasek.

Livredde studenter

Politiet fikk melding om skytingen ved Karlsuniversitetet i sentrum av Praha i 15-tida torsdag.

Lærere og studenter fikk først beskjed om å låse seg inn i klasserommene og sperre døra med møbler.

Videoer i sosiale medier viste livredde studenter som flykter over broen foran universitetet med hendene over hodet, mens andre klynger seg sammen på en gesims på utsiden av bygningen.

En time senere ble både det filosofiske fakultetet og kunst- og arkitektakademiet ved Jan Palach-plassen evakuert, ifølge Prahas ordfører Bohuslav Svoboda.

Ung gjerningsmann

Gjerningsmannens identitet er ikke offentlig kjent, og det er uklart om han ble drept av politiet eller tok sitt eget liv.

Den tsjekkiske nettavisen TN.cz viser et bilde av den angivelige skytteren på et hustak.

Øyenvitnet Petr Nedoma forteller til tsjekkisk TV at han så gjerningsmannen.

– Jeg så en ung person på galleriet i bygningen med et automatvåpen i hånden. Han skjøt mot Manes-broen. Gjentatte ganger, men med noen avbrudd. Deretter så jeg at han løftet hendene og kastet våpenet ned på gaten. Det lå der på fotgjengerovergangen, forteller han.

Ifølge Svoboda skal gjerningsmannen deretter ha hoppet eller falt i døden, men det er uklart om han først ble skutt.

Ikke norske

Utenriksdepartementet har ikke mottatt opplysninger som tyder på at det er norske statsborgere blant ofrene.

– Den norske ambassaden i Praha undersøker saken. Vi har ikke mottatt informasjon som tilsier at norske borgere skal være rammet, sier pressevakt Ragnhild Simenstad til NTB.

– Vi anbefaler norske borgere i Praha om å holde seg oppdatert, følge politiets råd og unngå store folkemengder, legger hun til.

Sørgedag lille julaften

President Petr Pavel er sjokkert over angrepet i den tsjekkiske hovedstaden.

– Jeg vil få uttrykke min dype beklagelse og oppriktige medfølelse med familiene og slektningene til ofrene, skriver han i sosiale medier.

Regjeringen har besluttet at lørdag skal være nasjonal sørgedag til ære for de drepte, sier statsminister Petr Fiala.

Skyteepisoder som denne er svært uvanlig i Tsjekkia, og torsdagens hendelse beskrives som den verste i landets nyere historie.

I desember 2019 skjøt og drepte en 42 år gammel mann seks personer på venterommet på et sykehus i Ostrava øst i landet før han flyktet og tok sitt eget liv.

I 2015 skjøt og drepte en mann åtte mennesker på en restaurant i Uhersky Brod. Også han tok sitt eget liv.