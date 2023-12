Skuespiller Vin Diesel saksøkes for seksuelt overgrep

En tidligere assistent anklager skuespiller Vin Diesel for seksuelt overgrep. Etter hendelsen skal hun ha fått sparken. Foto: Thibault Camus / AP / NTB

NTB

En tidligere assistent reiser søksmål mot skuespiller Vin Diesel. Hun anklager ham for seksuelt overgrep i 2010, for så å sparke henne like etterpå.