Gaza-avstemning i FNs sikkerhetsråd utsatt nok en gang

NTB

En planlagt avstemning i FNs sikkerhetsråd om å kreve våpenhvile på Gazastripen er utsatt igjen.

Reuters og AFP skriver at utsettelsen kommer til tross for at USA, som i forbindelse med forhandlingene om en resolusjon har motsatt seg flere forslag, sier at de er klare til å støtte forslaget som torsdag kveld lå på bordet.

Den siste utkastet som AFP har sett, tar til orde for «presserende tiltak for å umiddelbart åpne for trygg og uhindret humanitær tilgang, og også for å skape forholdene som trengs for et bærekraftig opphør i fiendtlighet».

Det tar ikke til orde for en umiddelbar stans i krigføringen.

Reuters skriver at avstemningen er utsatt fordi Russland – et annet vetoland – og noen andre rådsmedlemmer bak lukkede dører klagde på noen av endringene som var gjort for å tekkes USA.

USA: Ikke utvannet resolusjon

USAs FN-ambassadør sier torsdag at om «resolusjonen blir lagt fram slik den er, så kan vi støtte den». Hun avviser at den er blitt svekket.

– Resolusjonsutkastet er en svært sterk resolusjon som har full støtte i den arabiske gruppa, sier hun.

Den diplomatiske tautrekkingen ved FN-hovedkvarteret på Manhattan som har ført til at avvisningen er blitt utsatt igjen og igjen, har kommet samtidig som forholdene har forverret seg ytterligere i Gaza, og med et økende antall tapte menneskeliv som bakteppe.

– Det ser ut som at USA har utnyttet de andre rådsmedlemmenes ønske om å unngå et veto. Men teksten som står igjen, begynner å se veldig svak ut mange steder, er kommentaren fra analytiker Richard Gowan i tankesmia International Crisis Croup.

Enige om nødhjelpskoordinator

Det er et utkast til resolusjon, ført i pennen av De forente arabiske emirater, som har vært gjenstand for de intense forhandlingene.

Teksten krevde opprinnelig «varig opphør av fiendtlighet» i Gaza, men i det siste kjente utkastet kreves det «suspensjon» av kamphandlingene, det vil si kun en midlertidig stans. Dette har imidlertid ikke USA villet gå med på.

Det er flere ganger meldt om uenighet om kontroll av nødhjelp som kjøres inn i Gaza under våpenhvilen.

Israel, som har støtte fra USA, har krevd at det er de og ikke FN som skal ha siste ord når det gjelder hvilke varer og hvilke mengder som kan fraktes inn i Gaza.

Sikkerhetsrådet ble torsdag enige i det omstridte spørsmålet om hvordan nødhjelpskontrollene skal gjøres.

Rådsmedlemmene ble enige om å la en nyoppnevnt FN-koordinator gjennomføre disse sjekkene. Denne koordinatoren skal også, i samarbeid med alle aktører, sikre at den internasjonale bistanden kommer fortere fram, heter det i utkastet.