Flere bygninger truffet i omfattende droneangrep mot Kyiv

NTB

Kyiv ble rammet av et omfattende droneangrep natt til fredag. Bygninger i flere deler av byen er meldt truffet, og minst én person er skadd.

Ordfører Vitalij Klitsjko skriver på Telegram at en boligblokk i Solomjanskyj-distriktet ble truffet av en drone, og dette utløst brannen i de øverste etasjene av blokka. Området er sør for sentrum av Kyiv. Nødetatene er på stedet, heter det videre.

På en video i sosiale medier kan man se en gigantisk, oransje flamme mot nattehimmelen.

Klitsjko melder også om et droneangrep mot en privat bolig i Darnytskyj-distriktet på østbredden av Dnipro, som renner gjennom byen. En person ble skadd i angrepet, og nødetatene var natt til fredag på vei.

Serhij Popko, leder for Kyiv militæradministrasjon, melder at deler av en nedskutt drone har rammet en boligblokk i Holosiivskij-distriktet, som i likhet med Solomjanskyj ligger sør for Kyiv sentrum.

Popko har publisert bilder som viser knuste vinduer og store skader på leiligheter der.