Ekspert advarer: Vladimir Putin kan beordre atomangrep mot Nato-land

Et angrep på et Nato-land vil sannsynligvis kaste alle de andre medlemmene, inkludert USA, ut i en direkte krig mot Russland.

Det er «meget mulig» at Russlands president Vladimir Putin vil beslutte å beordre et atomangrep mot et Nato-land, mener den tidligere CIA-analytikeren Peter Schroeder.

Schroeder, som har spesialisert seg på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, antyder i en kronikk i magasinet Foreign Affairs at president Bidens administrasjon gjorde «en feil» da den i stor grad avviste muligheten for at Putin vil bruke atomvåpen i den pågående krigen mot Ukraina.

Joe Biden har uttrykt bekymring for at den russiske presidenten vil angripe Ukraina med «taktiske atomvåpen», men Schroeder, mener at Putin i stedet kan eskalere krigen med et atomangrep på Nato.

Se video: Putin satt ut av «dobbeltgjenger»

«Kjernefysisk krise»

«Det er faktisk ganske usannsynlig at Putin kommer til å bruke atomvåpen på slagmarken i Ukraina, men det er meget mulig at han vil bevege seg i retning av å bruke atomvåpen mot Nato. I motsetning til Vesten er det ikke sikkert at Putin frykter et kjernefysisk «standoff» og ser muligens på seg selv som unikt egnet til å navigere i en kjernefysisk krise», skriver Schroeder.

«Hvis Putin eskalerer krigen, for eksempel ved å angripe Nato med konvensjonelle våpen, vil han sannsynligvis handle svært raskt for ikke å gi USA en sjanse til å manøvrere seg unna en krise. Washington vil slite med å avskrekke et Kreml som er så oppmuntret», skriver han.

Schroeder antyder videre at en «økende selvtilfredshet blant amerikanske tjenestemenn» om den russiske atomtrusselen er «basert på en misforståelse av Putins retorikk og dynamikken som hindrer Moskva i å bruke atomvåpen».

Han hevder at Putins retorikk er «designet for å true Nato selv» og tjene som en «advarsel til amerikanske beslutningstakere om at Moskva er villig til å skape en kjernefysisk konfrontasjon med Washington hvis det er nødvendig for å vinne i Ukraina».

Under et møte med forsvarsledere tirsdag sa Putin at arbeidet med å modernisere Russlands atomvåpenarsenal var «95 prosent» fullført, samtidig som han bemerket at arsenalets betydning hadde «økt betydelig», skriver Newsweek.

Advarer Putin

Tidligere denne måneden skal den russiske presidenten ha antydet at han vurderte å innføre en «first strike policy», noe som kan sette Russland på kant med politikken til nesten alle andre atommakter.

Putin sa i fjor at han ville bruke atomvåpen hvis Russlands «territorielle integritet er truet», og advarte om at dette «ikke var en bløff».

Biden-administrasjonen kunngjorde i oktober at den arbeider med en ny atombombevariant som et ledd i arbeidet med å modernisere arsenalet og opprettholde en «sterk og troverdig utvidet avskrekking».

Biden har sendt blandede signaler om den russiske atomtrusselen. Selv om han gjentatte ganger har advart mot «Putins bruk av taktiske atomvåpen», sa han også under en pressekonferanse i juli at han ikke trodde det var «noen reelle utsikter» til at Russland vil bruke atomvåpen.

Presidenten har advart Russland om at de risikerer å bli «mer paria i verden enn de noen gang har vært» hvis de bruker atomvåpen, samtidig som han truer med å iverksette et amerikansk svar som vil få «store konsekvenser».