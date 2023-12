FN: Hver fjerde innbygger i Gaza sulter

Situasjonen blir stadig mer desperat for sivilbefolkningen i Gaza, der en av fire nå sulter, ifølge ny FN-rapport.

NTB

Over 576.000 palestinere på Gazastripen sulter nå fordi det ikke slippes inn nok nødhjelp til det krigsherjede området, ifølge FN-rapport.

– Det kan knapt bli verre, sier sjeføkonom Arif Husain i Verdens matvareprogram (WFP).

– Jeg har aldri tidligere sett noe tilsvarende som det som nå skjer i Gaza. I en slik fart og et slikt omfang, sier han.

Etter Hamas-angrepet 7. oktober stanset Israel alle forsendelser av mat, vann, medisiner og drivstoff til Gaza.

Etter omfattende press fra USA og hjelpeorganisasjoner er det siden åpnet for noen leveranser, men ifølge FN dekker disse bare 10 prosent av behovene på den beleirede landstripen.

På flukt

Over 1,9 millioner mennesker er drevet på flukt som følge av de israelske angrepene, og mange av dem lever nå under svært vanskelige forhold i provisoriske leirer sør på Gazastripen.

Ifølge en rapport utarbeidet av 23 FN-organisasjoner og hjelpeorganisasjoner opplever nå rundt en av fire innbyggere i Gaza, 576.600, sult på nivå fem, det vil si katastrofal hungersnød.

– Det betyr at mange i Gaza vil dø av sult, sier kommunikasjonssjef Hilde Sofie Pettersen i Care Norge.

– Denne rapporten er en ekstremt sterk advarsel til det internasjonale samfunnet om at en våpenhvile må på plass umiddelbart, sier hun.

Dyster prognose

I den såkalte IPC-analysen som er utarbeidet av FN og hjelpeorganisasjoner tegnes det et dramatisk bilde av utviklingen i Gaza de kommende månedene.

Ifølge analysen opplever nå samtlige innbyggere i den beleirede enklaven ulike nivåer av sult samtidig med at de kraftige israelske angrepene fortsetter.

– Så å si alle i Gaza er sultne, sier Husain. Han frykter også utbrudd av dødelige epidemier fordi mange i Gaza nå har svekket immunforsvar som følge av matmangel.

Aldri tidligere i noe land har en så står andel av befolkningen vært truet av sult, konstaterer IPC-rapporten.

– Vi vet at situasjonen forverres time for time, og må regne med at det har blitt enda verre siden informasjonen som denne rapporten bygger på, ble hentet inn, sier Pettersen.