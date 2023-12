Tyrkisk domstol fastslår at fengslet advokats rettigheter er krenket

NTB

Tyrkias forfatningsdomstol sier igjen at rettighetene til en fengslet menneskerettsadvokat som er valgt inn i nasjonalforsamlingen, er krenket

Advokaten Can Atalay fikk tillatelse til å stille til valg for Tyrkias arbeiderparti (TIP) selv om han satt i fengsel, og han ble valgt. Domstolen fastslo at hans rett til å bli valgt og drive politikk er garantert i henhold til grunnloven.

Atalay var en av sju demokratiaktivister som i fjor ble dømt til 18 års fengsel i en omstridt rettssak der også filantropen Osman Kavala fikk en livstidsdom.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan anklaget i november domstolen for å gjøre mange feil, og han forsvarte høyesterett som innledet kriminell etterforskning av forfatningsdomstolens dommere.

Forfatningsdomstolen bestemte i oktober at Atalay som valgt medlem av nasjonalforsamlingen har immunitet, og ga beskjed om at han måtte løslates. Men høyesterett nektet å godta det og innledet i stedet etterforskning av dommerne.