Forskere har lykkes med å gjenskape solens energi

I flere tiår har forskere forsøkt å gjenskape solens kraft på jorden. Forskere har lykkes tre ganger i år.

Forskere i California har tatt flere skritt i jakten på en nesten ubegrenset kilde til ren energi. De har skutt nesten 200 lasere mot en sylinder med en brenselkapsel på størrelse med et pepperkorn.

Målet er å høste energi fra fusjon – og dermed gjenskape solens kraft.

For omtrent akkurat et år siden hadde forskerne et kjempegjennombrudd ved National Ignition Facility ved Lawrence Livermore National Laboratory i California (LLNL). For første gang klarte de å sette i gang en kjernefysisk fusjonsreaksjon som frigjorde mer energi enn den brukte, ifølge CNN.

– Å utnytte fusjonsenergi er en av de største vitenskapelige og teknologiske utfordringene på 21. århundre. Vi har nå tillit til at det ikke bare er mulig, men sannsynlig, at fusjonsenergi kan bli virkelighet, sier USAs energiminister Jennifer Granholm.

Se video: Slo ut radiosignaler på jorda

Your browser doesn't support HTML5 video. Slo ut radiosignaler på jorda

Tre ganger

Etter å ha oppnådd sin historiske netto energigevinst i fjor, var det neste viktige skrittet å bevise at prosessen kunne gjentas.

Nå har forskerne publisert en rapport som sier de har klart å gjenskape reaksjonen hele tre ganger i år. Det betyr en fremgang som kan lede til en fremtidig løsning på klimakrisen.

Brian Appelbe, fra Centre for Inertial Fusion Studies ved Imperial College London, sier at den gjentatte suksessen demonstrerer prosjektets robusthet. Det viser at reaksjonen kan oppnås selv når forholdene, som for eksempel laser eller brenselkule, varierer.

Laserenergien blir konvertert til røntgenstråler inne i sylinderen, som deretter komprimerer en brenselkapsel til den imploderer, og skaper et plasma med høy temperatur og høyt trykk. Les mer Lukk

Fysikken

Når vi tenker på kjernefysiske reaksjoner og atomkraftverk i dag er det snakk om fisjon. Fisjon er en prosess hvor en atomkjerne spaltes i to mindre deler, samtidig som det frigjøres betydelige mengder energi.

Fusjon som det er snakk om i denne forskningen, er imidlertid når to lette atomkjerner slår seg sammen til en tyngre kjerne. Dette frigjør enda mer energi og er også det som generer solen og stjernenes energi.

En kjernefysisk fusjonsreaksjon etterlater i tillegg ikke det samme radioaktive avfallet som dagens atomkraftverk gjør.

Forskere skøyt nesten 200 lasere mot en kule av hydrogenbrensel inne i en diamantkapsel på størrelse med en pepperkorn. Kapselen befant seg inne i en gullsylinder som ble varmet opp av laserne. Dette skapte en serie svært raske eksplosjoner og genererte store mengder varmeenergi.

Her ser man gullsylinderen som varmes opp av lasere. Les mer Lukk

Ti vannkokere

I det siste og hittil mest vellykkede forsøket brukte laserne to megajoule energi og resulterte i 3,88 megajoule. Den første vellykkede reaksjonen ga 3,10 megajoule, noe som var nok til å drive ti vannkokere.

Dermed er det fortsatt en lang vei å gå før kjernefusjon når den skalaen som kreves for å drive et elektriske nett. Fokuset nå er å bygge videre på fremgangen og finne ut hvordan man dramatisk kan skalere opp fusjonsprosjekter og betydelig redusere kostnadene.

I desember kunngjorde USAs energidepartement en investering på 42 millioner dollar i et program som bringer sammen flere institusjoner, inkludert LLNL, for å etablere sentere fokusert på å fremme fusjon.

USAs klimautsending John Kerry, lanserte under klimakonferansen i Dubai en internasjonal plan med mål om å jobber for kjernefusjon.

– Det er potensiale i fusjon til å revolusjonere verden vår og endre alle alternativene som ligger foran oss, og gi verden rikelig og ren energi uten de skadelige utslippene fra tradisjonelle energikilder.